Cada uno con su gusto, pero para ella hendy voi con el frío

Los del team calor sufren mucho con este clima londinense. El fresquete es muy odiado por algunos, y sino creen preguntenle a la cantante Sol Codas que la pasa mal con las consecuencias del frente frío. Ella lanzó su descargo en sus historias del Instagram y cuestionó con todo a los amantes del otoño-invierno.
“No entiendo cómo les gusta el frío. No quiero salir de casa. Ya es mi segunda semana con tos. Pero aquí me ven preparando mi café y mi mate para sobrevivir al día. Arriba y esas cosas”, disparó su plagueito, mientras preparaba su cafecito y mostraba su caripela de enfermita.