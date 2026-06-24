Cada uno con su gusto, pero para ella hendy voi con el frío

Sol Codas no la pasa ni un poquito bien con el fresquete que hay.

Los del team calor sufren mucho con este clima londinense. El fresquete es muy odiado por algunos, y sino creen preguntenle a la cantante Sol Codas que la pasa mal con las consecuencias del frente frío. Ella lanzó su descargo en sus historias del Instagram y cuestionó con todo a los amantes del otoño-invierno.

“No entiendo cómo les gusta el frío. No quiero salir de casa. Ya es mi segunda semana con tos. Pero aquí me ven preparando mi café y mi mate para sobrevivir al día. Arriba y esas cosas”, disparó su plagueito, mientras preparaba su cafecito y mostraba su caripela de enfermita.