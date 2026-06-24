Carmiña escracha a canal argentino por no pagarle

Carmiña Masi continúa con sus reclamos para con el canal argentino Telefé y la productora de Gran Hermano, “Kuarzo”, ya que afirma seguir sin poder cobrar lo que le correspondería por su participación en el programa, la cual de hecho fue bastante polémica habiendo sido expulsada y luego volviendo para un repechaje.

El primer reclamo de la compatriota fue en mayo pasado, en ese momento relató que desde Telefé se contactaron con ella pidiéndole datos de su factura y de su cuenta bancaria. No obstante, después de ese acercamiento al parecer no se habrían dado más novedades, por lo que Carmiña volvió a escrachar al canal y a la productora en redes.

Historia de Carmiña Masi reclamando pagos a Telefé.

“Un mes y un día y todavía ni un dólar de transferencia, a mi me da vergüenza reclamar, cuando a ellos les debe dar vergüenza no pagar. Y cuando hago público es porque me harté y es la última instancia. No da, Telefe, Gran Hermano, Kuarzo, que alguien se haga cargo”, dijo Carmiña en una historia de IG adjuntando el mensaje en le que prometían ponerse al día.

Terminó agregando a todo esto: “Ah y al momento de facturarles me dijeron que a la semana me transferían”.

Carmiña Masi pasó por Gran Hermano en febrero pasado, siendo una de las favoritas del público hasta que la gente a cargo consideró que había insultado de manera racista a otra participante, Mavinga, por lo que fue expulsada.

Luego volvió para el repechaje, pero al no juntar la cantidad de votos necesarios para regresar, la producción decidió que la participante Mavinga, a la que se señala que Carmiña había insultado, sea la que decida su destino, yendo por un rotundo no.