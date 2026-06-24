Clari Arias hizo su show mundialista en el estadio

El periodista mundialista Juan Clari Arias estuvo por yanquilandia tirando facha, haciendo entrevistas y disfrutando de los atractivos que tiene la Copa del Mundo. El “Negro” está de regreso en nuestro país, pero mientras estuvo en la cancha pasaron cosas. El CM de Montecarlo FM tiró un videito en el Instagram y mirami quién ya otra vez era el “figuretti”.

“Esa cara me suena ¿De dónde la conocemos? Yo a este lo conozco”, he´i el creador de contenidos. Hasta que de pronto ¡flash!, Clari Arias aparece en la pantalla gigante que tienen los estadios mundialistas de yanquilandia. El locutor de radio aparece tirando besos y saludando con todo en las imágenes.