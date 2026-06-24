Con 68 años de edad he’i: “Correr hasta que muera”

Nicolás Tanaka es un médico paraguayo descendiente de inmigrantes japoneses de la primera camada que había llegado al país, allá por el año 1936 y que se asentaron en La Colmena.

Actualmente está viviendo en la colonia Yguazú, departamento de Alto Paraná. Tiene 68 años y lleva un estilo de vida admirable, participando activamente en maratones a nivel nacional e internacional.

En charla con Crónica, explicó que “empecé un poco tarde a practicar esto de la maratón. De joven practicaba deportes colectivos como el fútbol, vóley y demás, pero tuve una lesión en la rodilla que me impidió continuar. Por eso, a los 54 años, había tomado la decisión de entrenar y participar de las maratones”.

El profesional médico y deportista aclaró que “sigo tratamiento con la medicina alternativa, debido a que la artrosis no tiene tratamiento médico tradicional. El tratamiento con plasma rico en plaquetas con ozono mejora mi artrosis y con los ejercicios físicos y el running me siento mejor. El ejercicio es el mejor remedio para los problemas articulares”.

Además de los problemas físicos también tuvo otra razón para entrenar apuntado a la “necesidad de la buena salud mental que me exigía alguna distracción para mi total bienestar. Mis labores me generaban mucho estrés y encontré en la práctica del running y correr la maratón un bienestar físico y mental”.

Ante la consulta si por prescripción médica no es algo riesgoso entrenar en alta competencia a esta edad, sostuvo que “incluso algunos cardiólogos opinaban que sí es riesgoso, pero haciendo un buen chequeo médico que incluya sin falta le ergometría o el eco estrés uno reduce al mínimo el riesgo de sufrir alguna afección o la muerte súbita”.

Agregó que “uno no practica este deporte como algo improvisado, yo siempre me hago todos los chequeos médicos previos para correr, porque uno para correr 5 o 10 kilómetros tiene que estar preparado en todo sentido para minimizar los riesgos. Tiene que hacerse la ergometría y el eco estrés para no correr riesgo de muerte súbita. Y obviamente con el entrenamiento”.

Por último explicó que “yo voy a correr hasta que me muera, lo ideal sería morirse corriendo. Es decir, tener un estilo de vida activo te ayuda a seguir corriendo hasta donde dé el cuerpo, yo voy a seguir corriendo hasta donde pueda. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante”.

Los trofeos y medallas que ha ganado en su carrera.

Ya participó en 21 maratones

Tanaka explicó que normalmente “realizo 2 maratones por año, por las mismas exigencias que acarrea prepararme para cada evento. Uno tiene que hacer 50 a 70 kilómetros por semana para seguridad. Los jóvenes de élite entrenan más de 100 km por semana. Mi última participación fue en Lima, Perú, en el mes de mayo, el cual me fue muy bien. Ahora voy a participar en la maratón de 21 km de Asunción en agosto y en noviembre voy a participar en la de 42 km en Brasilia”.

Agregó que “nosotros, los amateurs, cuando vamos al exterior competimos contra nuestro tiempo nomás. Mi objetivo desde que empecé es 4 horas, tratar de hacer menos que eso. Con esa pretensión yo entreno. Y cuando compito en Paraguay tratar de llegar al podio en mi categoría”.