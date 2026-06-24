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¿Con Almirón sí pero con Bellingham no?

El jugador inglés también se tapó ayer la boca para dirigirse a un rival pero no fue expulsado ni se llamó al VAR.

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Bellingham no fue expulsado ni se llamó al VAR por haberse tapado la boca.

Una polémica por la disparidad de criterios en el Mundial se desató ayer luego del partido entre Inglaterra y Ghana, ya que el británico Jude Bellingham, no fue expulsado ni se llamó al VAR para revisar la filmación en la cual se lo ve tapándose la boca para hablarle a su rival Jordan Ayew. Sin embargo, el albirrojo Miguel Almirón fue echado de la cancha por esto el pasado sábado ante Turquía.

Cabe recordar que “Miggy”, a pesar de haber recibido una roja directa, la cual suele traducirse en dos partidos de suspensión, sólo terminó recibiendo uno, por lo que si Paraguay pasa a la siguiente ronda, estará disponible para volver a jugar con la albirroja. Esto también genera ciertas suspicacias respecto a la nueva regla.

El medio británico Daily Mail, señaló que la diferencia en los casos del jugador paraguayo y el inglés, radica en que el rival ganhés no fue a buscar al árbitro para notificarlo de un aparente insulto, algo que sí hizo el turco Melt Muldur en el caso de Almirón.

La ley llamada ”Vinicius-Prestianni” se originó hace unos meses cuando el jugador brasileño del Real Madrid fue corriendo a avisar al árbitro de un supuesto insulto racista de su rival argentino del Benfica durante un partido de la Champions.

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