¡Goloso! Joven fue detenido por robar chocolates

Un chico de 18 años de edad, brasileño y estudiante de medicina, fue aprehendido durante la madrugada del pasado domingo, luego de ser sorprendido aparentemente llevándose cuatro barras de chocolate de un local comercial ubicado en el barrio San Juan de Ciudad del Este.

El operativo policial tuvo lugar alrededor de las 01:50 en un local de la cadena Biggie Express, situado en el Km 7 lado Acaray. El personal de seguridad del minimercado habría detectado que el joven ocultó entre sus prendas cuatro barras de chocolate de la marca Lindt Swiss Classic sin abonar por ellas.

Tras ser retenido por los guardias, agentes de la Comisaría 31ª acudieron al lugar y procedieron a aprehender al estudiante extranjero. La mercadería fue recuperada y quedó a disposición de las autoridades como evidencia.

El fiscal de turno ordenó la comparecencia del joven ante el Ministerio Público para prestar declaración. El hecho generó comentarios en redes sociales y vuelve a poner en debate los casos de hurto menor en la zona comercial de la ciudad.