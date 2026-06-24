Hule las clases por la Albirroja para colegios que quieran

Según declaraciones del propio ministro de educación, Luis Ramírez, las instituciones educativas que deseen declarar so’o las clases el viernes por el partido de Paraguay ante Australia, que será el jueves a partir de las 23:00, podrán hacerlo sin ningún problema, aunque deberán presentar un plan para recuperar el día perdido.

La otra opción también podría ser la de iniciar más tarde, teniendo en cuenta no solo el horario del partido de la Albirroja, sino también las sumamente bajas temperaturas que se están registrando esta semana.

Cabe recordar que el Presidente Santiago Peña ya aclaró que no declarará asueto el viernes si es que Paraguay clasifica a segunda ronda del Mundial.