Le robaron pero ¿Qué hacía un nene de 11 con una moto?

Un desconocido ofreció ayuda a un menor de edad en Minga Guazú que circulaba en una motocicleta la cual de repente comenzó a tener problemas mecánicos. Una vez que logró encender el vehículo, según la denuncia, no habría tenido mejor idea que escapar con él, dejando al niño de 11 años sin el biciclo.

El hecho ocurrió el día de ayer martes 23 de junio, alrededor de las 19:00, en el kilómetro 16 lado Acaray, barrio Cabure’i, a unos tres kilómetros de la Ruta PY02.

La motocicleta sustraída es una Yamazuky Tudor 150, de color negro, año 2010, con matrícula 761 CAO. La víctima, como ya se dijo, llamativamente era un menor de apenas 11 años, edad a la que ni siquiera si inicia la secundaria, quien habría salido de su vivienda con destino a la casa de una modista ubicada a pocas cuadras.

La denuncia fue presentada por el padre de este, de 55 años de edad, y fue radicada en la Comisaría 8ª de Minga Guazú. Tras tomar conocimiento del caso, los agentes emitieron una alerta de búsqueda..