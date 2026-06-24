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Llegó el día: hoy los extraterrestres se llevan a Vinicius y a Neymar

Una vidente brasileña predijo que hoy, durante el partido Brasil Vs. Escocia por el Mundial, habrá un ataque alienígena que se llevará a las dos estrellas de la verdeamarela.

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Vidente predice que habrá una invasión extraterrestre hoy en Brasil Vs. Escocia.

Una médium llamada Vó Bahiana señaló que soñó dos veces con naves espaciales bajando sobre el estadio en Miami donde los rapai enfrentarán a los escoceses esta tarde noche, una de ellas tripulada por alienígenas grises que pasarán a llevarse a Vinicius y a Neymar. La otra nave tenía en su interior seres reptilianos que capturaban a cientos de espectadores.

Los propios brasileños han empezado hoy a recibir alertas en sus celulares sobre la invasión, pero debido a un hackeo del sistema oficial de la Defensa Civil de Brasil. Cabe señalar que Vó Bahiana, en 2024 predijo que el presidente brasileño Lula Da Silva atravesaría un cáncer, contando esto llorando a sus seguidores de su cuenta de Tik Tok.

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