Una médium llamada Vó Bahiana señaló que soñó dos veces con naves espaciales bajando sobre el estadio en Miami donde los rapai enfrentarán a los escoceses esta tarde noche, una de ellas tripulada por alienígenas grises que pasarán a llevarse a Vinicius y a Neymar. La otra nave tenía en su interior seres reptilianos que capturaban a cientos de espectadores.

Los propios brasileños han empezado hoy a recibir alertas en sus celulares sobre la invasión, pero debido a un hackeo del sistema oficial de la Defensa Civil de Brasil. Cabe señalar que Vó Bahiana, en 2024 predijo que el presidente brasileño Lula Da Silva atravesaría un cáncer, contando esto llorando a sus seguidores de su cuenta de Tik Tok.