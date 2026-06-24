Los mborevis y aguaras pelaron outfit albirró

“Australia tiene sus canguros y koalas, nosotros le tenemos a nuestro mborevi, aguará guazu, que están con todo por la Albirroja”, reza la publicación de la Entidad Binacional Yacyretá en redes sociales en la cual se ve a los especímenes de la Refugio Faunístico Atinguy vestidos con los colores de la Selección.
La colección zoológica existente en el refugio está formada por mamíferos, aves y reptiles, las cuales habitan el área de influencia de la Represa y también son traídos de otras regiones del País.
Los animales se encuentran distribuidos en jaulas, corralones y libres adecuado a las condiciones aptas para cada especie con el fin de la observación, cría y reproducción de los mismos.