Los mborevis y aguaras pelaron outfit albirró

“Australia tiene sus canguros y koalas, nosotros le tenemos a nuestro mborevi, aguará guazu, que están con todo por la Albirroja”, reza la publicación de la Entidad Binacional Yacyretá en redes sociales en la cual se ve a los especímenes de la Refugio Faunístico Atinguy vestidos con los colores de la Selección.

Animales del Refugio Faunístico de EBY.

La colección zoológica existente en el refugio está formada por mamíferos, aves y reptiles, las cuales habitan el área de influencia de la Represa y también son traídos de otras regiones del País.

Animales del Refugio Faunístico de EBY.

Los animales se encuentran distribuidos en jaulas, corralones y libres adecuado a las condiciones aptas para cada especie con el fin de la observación, cría y reproducción de los mismos.