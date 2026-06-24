Maurício y Ávalos, las apuestas del “Cazador”

La selección paraguaya va puliendo detalles para el duelo clave de este jueves ante Australia por la tercera fecha de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo. La Albirroja se juega al todo o nada en busca de quedarse con el segundo puesto del Grupo D y solo le sirve una victoria.

Este martes, el plantel que comanda Gustavo Alfaro sumó una nueva sesión de entrenamientos, la más importante en la previa al choque con los “canguros” para ir despejando dudas y definir el onceno que arrancará el compromiso (a las 23:00 hora paraguaya) en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

La principal incógnita pasaba por conocer al que ocuparía el lugar del suspendido Miguel Almirón. Tres futbolistas venían peleando por el puesto, pero Maurício Magalhães, que no tuvo minutos ante Turquía, pero sí en el debut ante Estados Unidos y hasta marcó un gol, está para ocupar el lugar del “10”.

Así también, el “Cazador de utopías imposibles” planifica otra modificación. En ofensiva, Gabriel Ávalos está para comandar el ataque en lugar de Isidro Pitta. Ávalos ingresó en los minutos finales ante Turquía y esta vez Alfaro confía en él para ir desde el vamos.

El once sería con: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Osmar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Maurício Magalhães; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

¿SE MUDA DE SAN JOSÉ?

Si la Albirroja se anota en la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026 y, dependiendo del rival que le toque, la APF analizaría la posibilidad de mudar la casa de entrenamientos en Estados Unidos. La selección está instalada en la ciudad de San José y muy cómodos hasta ahora, teniendo todo cerca, hotel, sede de entrenamiento y demás. Si la sede del siguiente compromiso sale de California, se tendrá en cuenta la chance de una mudanza de base de los trabajos para quedar más cerca del lugar del partido.

“AMIGUITO” ES LA GRAN DUDAPARA MAÑANA

Paraguay tiene plantel casi completo para medir a los australianos. 25 de los 26 futbolistas están al cien por ciento. Con la recuperación de Damián Bobadilla, que ya trabaja a la par del resto, el único que sigue bajo revisión médica es Ramón Sosa, que continúa en etapa de recuperación de la molestia que arrastra en el tobillo y sigue siendo duda para el compromiso de este jueves. “Amiguito” no entrenó con el grupo principal en toda la semana y está bajo la lupa minuto a minuto para saber si Gustavo Alfaro podrá contar con él en la tercera presentación mundialista. Sosa tuvo minutos en el segundo tiempo ante Estados Unidos en el debut, pero para el choque con Turquía quedó descartado con anticipación por la molestia que no lo deja trabajar con normalidad. La filosofía del “Cazador” es no arriesgar nunca y si Sosa no está en condiciones se perdería también este duelo.

La tradicional Albirroja se dejará ver ¡por fin!

Se hizo esperar, pero mañana por fin la selección paraguaya lucirá su camiseta oficial. Después de las dos primeras presentaciones con la alternativa azul, llegó la hora de que Paraguay salga a escena con la camiseta albirroja.

En el choque ante Australia nuestra selección volverá a lucir su casaca oficial, la blanca con bastones verticales rojos, que se dejarán ver en una Copa del Mundo después de 16 años.

Paraguay lucirá por fin la abirroja.

La última vez que Paraguay utilizó su camiseta tradicional fue aquel 3 de julio del 2010 en el recordado encuentro ante España por los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. Si bien el recuerdo de ese encuentro no es el mejor, anteriormente Paraguay supo festejar victorias mundialistas con la albirroja.

Por una cuestión de localía y similitud de colores, ante Estados Unidos y Turquía no se pudo lucir la albirroja. Pero esta vez, para alegría del pueblo, ya aparecerá.