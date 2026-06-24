Mujer fue aprehendida por robarle a un abuelito

Una mujer de apenas 20 años fue aprehendida y retenida en la Comisaría 16 Vallemí con la suma de Gs. 690.000 que habría hurtado a un ciudadano de 89 años de la localidad. Este monto de dinero, según la propia víctima, era para cubrir una serie de gastos médicos, algo importante teniendo en cuenta su edad.

La joven fue identificada como Liliana Araceli Vera Fernández, oriunda del barrio San José de la ciudad de Vallemí. El procedimiento en el que la aprehendieron fue realizado en zona del barrio Santo Domingo en la mañana de este pasado martes, recuperándose parte del dinero sustraído.