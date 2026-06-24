Norita sopló 54 velitas este martes

El pasado martes la actriz, cantante y conductora Norita Rodríguez celebró 54 años de vida y para conmemorarlo realizó un posteó con varias fotos y una torta en instagram, agradeciendo sobre todo a sus seguidores por siempre estar para ella.

“Hoy celebro 54 años de vida junto a ustedes. Gracias por cada mensaje, por el cariño sincero y por acompañarme siempre. ¡Feliz cumpleaños para mí!”, fue lo expresado por Norita en su publicación, la cual rápidamente se llenó de comentarios de fans, allegados y colegas felicitándola.