Oheja chupe y encima le peló la casa

Un hombre de nombre Cristóbal Cristaldo relató que mientras estuvo trabajando, su pareja identificada como Ramona García, aprovechó la ausencia para llevarse todas sus pertenencias. Este afirmó a Info Capiibary que “yo por compasión nomás ya le tenía conmigo, ella es una persona de edad ya. Hace diez meses que estamos juntos y según supe llevó todas las cosas a la casa de una hermana en el barrio Fátima”.

En un vídeo que el señor Cristaldo hizo público, este mostró cómo quedó la casa. “Llevó todas mis herramientas, sillas, heladera, garrafa, varillas de hierro y todo. Solo me dejó la ropa. También mi equipo con todos los muebles”, comentó en el pietaje.

Cristaldo dijo estar sorprendido ya que aseguró que no se pelearon ni nada y que él hasta le había comprado animales para la cría. “Seguro su idea era esa nomás luego, yo vengo cada 15 días de Itá y habíamos quedado en que ella se iba a ir en la de su hermana a esperarme. Hace cuatro días me llamó y me dijo que se iría, pero no esperé que lleve todas mis cosas”, dijo el hombre impotente ante la situación.

No obstante, Rosalina García y Rolando García, hermana y sobrino de la señora Ramona, en comunicación con el mismo miedo salieron a defender a la mujer y aseguran que la supuesta víctima en realidad es un sinvergüenza.

Señalaron que el hombre terminó dejando a la hermana sin un terreno, quedándose con el dinero de todo lo que le hacía vender. Dieron además a conocer las malas condiciones en las que tenía viviendo a la mujer.