Periodista ombokapu su playlist mundialista ndaje

Desde polquita paraguaya hasta el rock nacional de Paiko forma parte de la playlist del equipo de El Trece. La periodista Belén Rivas forma parte de La Tribu de profesionales que están en yanquilandia cubriendo el minuto a minuto del mundial. Ella hasta con chiflido potente acompañó la selección musical que escucharon loperro en un traslado que metían en el norte de América.

Al toque saltaron los comentarios de los seguidores que vieron el video en el Instagram y tiraron, “quiero tener una compañera de viajes como Belén”, “que nunca falte ese amigo de viajes que cante gritando desde atrás”.

Nestorlo, Paiko, Quemil Yambay y Kchiporros son algunos de los grupos que ombokapu en el ñakyrã del móvil de coberturas que utilizan los comunicadores en yanquilandia. Una locura el talento de Belén que con toda la pasión voi opurahei las canciones, se sabía todas las letras.