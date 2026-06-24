Rapai acusado de feminicidio abatido en Naranjito

Un hombre de nacionalidad brasileña que huía de su país hacia el lado paraguayo luego de aparentemente haber matado a su esposa, fue abatido en territorio paraguayo durante un enfrentamiento con la Policía Nacional durante un control en zona de Naranjito, Departamento de Canindeyú.
El hombre fue identificado como Mateus Gonzalves Dos Santos, quien se encontraba en compañía de su hijo menor de 12 años en la camioneta. Al ser frenado por el control, decidió resistirse al control policial y en un intercambio de disparos cayó abatido, mientras que su hijo salió sano y salvo del enfrentamiento.