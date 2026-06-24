Actualidad

Rapai acusado de feminicidio abatido en Naranjito

El hombre se encontraba huyendo de su país debido a ser el principal señalado por el crimen.

Agregar Crónica en
Brasileño es abatido en Naranjito mientras huía de su país.

Un hombre de nacionalidad brasileña que huía de su país hacia el lado paraguayo luego de aparentemente haber matado a su esposa, fue abatido en territorio paraguayo durante un enfrentamiento con la Policía Nacional durante un control en zona de Naranjito, Departamento de Canindeyú.

El hombre fue identificado como Mateus Gonzalves Dos Santos, quien se encontraba en compañía de su hijo menor de 12 años en la camioneta. Al ser frenado por el control, decidió resistirse al control policial y en un intercambio de disparos cayó abatido, mientras que su hijo salió sano y salvo del enfrentamiento.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias