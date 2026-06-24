Recompensa por encontrar guacha perdida

Según la usuaria, de nombre Micaela Vera Torres, la misma se extravió durante una jineteada en San Luis, camino a la ciudad de Repatriación. Especificó que el instrumento cuenta con las iniciales AVT grabadas en él.

Piden ayuda para encontrar guacha perdida.

La mujer pidió que se comuniquen con ella de tener datos sobre el paradero de la guacha, dejando incluso su número de teléfono.

Más allá de esto, en los comentarios se desató una pequeña polémica ya que muchos consideran a la guacha como un instrumento de maltrato animal, mientras otros consideran que las jineteadas forman parte de nuestra tradición.