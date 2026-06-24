¿Ya viste la nueva ropa interior anti bandidaje?

En los últimos días se ha estado viralizando una noticia en la cual se revela que un inventor japonés habría creado ropa interior, tanto para mujer como para hombre, la cual solo se puede sacar con la huella digital de la pareja, por lo que funcionaría como una garantía contra la infidelidad.

Ropa Interior contra la infidelidad.

En un principio, el creador desarrolló un corpiño que cumplía dicha función, pero bastante rápido concretó el diseño de un calzoncillo que funcionaba de la misma manera. Mientras algunos usuarios celebran el invento, una importante cantidad de estos señalan que si se debe recurrir a estos métodos para garantizar la fidelidad de una pareja, el problema es mucho más grande.

Ropa interior contra infidelidad.

Estos productos aún están en etapa experimental, según se señala en los medios internacionales, por lo que no se encuentran a la venta.