Ser terceros nda’ijái

La Albirroja tiene toda su artillería apuntando hacia Australia, último rival en la fase de grupos de la Copa del Mundo, y el objetivo es claro: ganar o ganar para avanzar como el segundo de la tabla en el Grupo D.

Junior Alonso y Osmar Alderete, dos de los referentes de la selección paraguaya, pasaron por la zona mixta y ambos coincidieron en que entrarán a reventar australianos y no quieren saber nada de ser terceros.

“Nosotros vamos a apuntar a ganar. Cuando inició el preparativo para el mundial conversamos que teníamos tres partidos para lograr el objetivo y hoy gracias al triunfo ante Turquía dependemos de nosotros mismos”, comentó Junior.

“Llegamos bien, motivados, sabemos que tenemos que ganar para quedar en una mejor posición y eso es lo que vamos a hacer”, señaló por su parte Alderete.

A la hora de analizar al contrario, ambos apuntaron a que hay que asegurar la posesión de la pelota y estar concentrados. “Es un rival difícil. Australia es un equipo que se defiende bien, sale bien de contra. Va a ser complicado, pero lo vamos a encarar como lo hicimos ante Turquía y va a ser un gran partido para Paraguay”, afirmó Osmar. “Australia, consideramos que puede darnos más la pelota y tenemos que estar preparados. Sabemos que tiene una transición fuerte y a nivel colectivo tenemos que estar preparados para eso”, resaltó Alonso.

Así también, Junior aseguró que el grupo dejará todo en el campo en busca del triunfo. “Vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. No podemos garantizar un resultado, pero sí que vamos a dar lo mejor de nosotros”, destacó el lateral.

SUSTO MUNDIAL, PERO OSMAR YA ESTÁ OK

La alarma en la Albirroja se prendió y sonó fuerte en plena zona mixta. Resulta que, mientras respondía apenas su tercera consulta, Osmar Alderete comenzó a sentirse mal, se mareó y tuvo que salir nuevamente para tomar un poco de aire y recuperar energías. Los periodistas y toda la afición se tomaron de la cabeza preocupados por el central, pero unos minutos después regresó y pudo continuar con la ronda de preguntas, para tranquilidad de todo el país. Osmar pidió disculpas y además dejó en claro que ni loco se pierde el choque con los australianos.