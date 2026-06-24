“Tenemos que ilusionarnos y sentirnos capacitados siempre”

Julio César Cáceres, uno de los históricos de la Albirró, charló con Crónica acerca de lo que le dejó la victoria contra Turquía y lo que va a ser el compromiso ante los australianos. El “Emperador” avei hizo hincapié en que, pese a ser jetu’u, debemos mantener la ilusión mundialista.

“Tenemos las condiciones de poder pelearla, hay que ir partido a partido, este partido contra Australia es clave para clasificar directo, no esperar otros resultados. Nosotros tenemos que ilusionarnos siempre, esas ilusiones no tienen que parar, sin ilusiones y sin deseos es muy difícil competir con las selecciones candidatas. Tenemos que sentirnos capacitados como dice nuestro lema: vencer o morir, no tenemos otro camino que tener ese pensamiento y luchar con nuestras armas”, lanzó.

En cuanto a la clave en el partido pasado, he’i que “estuvo en marcar primero porque eso nos dio una confianza muy grande para que el equipo pueda trabajar bien, sabemos que cuando nuestro equipo se propone y están en sintonía hacen siempre un gran trabajo, especialmente la parte defensiva, se vio nuevamente que somos aguerridos, peleadores y con el gol tempranero supimos mantenerlo”, explicó.

Sobre cómo viene observando el mundial, tiró que “esperemos que los sudamericanos puedan conseguir un sitio importante, después las selecciones africanas cada partido son sorpresas, están mejorando en muchísimos aspectos y se va a ver todavía lindos encuentros en este mundial y en esos lindos partidos esperemos que nuestra selección pueda estar firme”, contó.

PARA CÁCERES, MAURÍCIO

“SERÍA UNA BUENA OPCIÓN”

También he’i que el brasiguayo sería el ideal para reemplazar a “Miggi”: “podríamos optar por Maurício para tratar de tener más la pelota, ser más creativos, porque Almirón tiene casi las mismas características, creo que él (Maurício) sería una buena opción para esa posición”, señaló Julio César Cáceres, exseleccionado nacional.

“ADAPTARNOS A LOS NUEVOS REGLAMENTOS”

“El tema de la expulsión de Almirón, algunas veces es como quitarnos la esencia del fútbol verdad, pero creo también que debemos adaptarnos a los nuevos reglamentos, quizás al taparse la boca de por ahí no era precisamente para faltarle el respeto a su colega, pero bueno, pasó y gracias a Dios no pasó a mayores como influir en el resultado. Porque hoy día quedarte con uno menos, cuesta”, destacó.