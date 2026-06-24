[VIDEO] Ipuma la música del mundial en el dulce idioma guaraní

Mbarete es la letra de la canción “Dai Dai”, la música oficial de la Copa del Mundo, en su traducción al guaraní. En charla con Crónica, Giuli Mendizza, la ideología del cover en el dulce idioma de los paraguayos, contó como que le pegó mucho el estilo afro de la canción y su parentesco con la onda paraguaya ndaje.

“Faltaba una versión en guaraní de nuestro himno del mundial y creí que le iba a quedar muy bien por el estilo afro que tiene muchos tambores, la métrica y empecé a jugar con las letras y las ideas”, relató cómo surgió su versión.

Así es que la cantante dijo, “voy a tener que lanzar este tema en guaraní porque queda super lindo”. Con esta producción ella quiere alentar a los peloteros albirrojos, la intención es que sientan que todo un país está con ellos y se sepa que todos alientan desde el lugar donde le toca.

El toque en guaraní es perfecto porque según sus propias expresiones, es muy purete el idioma al punto de trasmitir un mensaje mucho más potente voi. “Le da mucho más significado. Es mucho más fuerte. Ahí en la parte donde dice ‘nde mbarete, estamos arriba, abajo’. De verdad que tiene todo el sentido, tan fuerte, tan garra guaraní, tan nosotros es. La letra de la canción habla mucho de eso, tiene mucho significado y suena muy bien hay que reconocer”, tiro la artista nacional.

El mensaje de este trabajo es muy fuerte. La artista asegura que siempre es posible hacer todo al estilo de los paraguayos, “siempre podemos hacer todo a nuestro estilo, el guaraní es parte de nuestro ser, podemos hacerlo en guaraní es idioma oficial y se puede traducir, somos libres de hablar el idioma y poder hacerlo entonces”, tiró.

Las repercusiones fueron como un golazo paraguayo mundialista porque con todo entró entre loperro. Muy bien recibido es por el rollo. Pese a eso, Giuli considera que el paraguayo está muy encasillado todavía con una onda negativa en relación al guaraní.

Lo cierto es que el propósito de alentar a los albirrojos ya funcionó en un primer plano por la victoria que se tuvo ante Turquía, pero el cometido más fuerte es que se conozca el dulce idioma guaraní en todo el mundo, aprovechando la fiesta más grande del deporte peloteril.

Tiene que llegar a Shakira

Por el momento todavía no hay novedades de si el material ya llegó a los ojos y oídos de la cantante colombiana Shakira, pero Giuli y todo su equipo trabajan en esto. “Trabajamos en que Shakira repostee por lo menos. Es un video que hice en la canchita del barrio de mi casa, pero queremos hacer un videoclip. Cuando esté todo ese audiovisual vamos a subir para que le llegue a ella”, he’i.

Giuli dijo que cuanto más loperro le mencionan a Shakira y comparten el video, más opciones hay de que ella escuche la versión mbarete en guaraní.