Y la “musa del mundial” para Marly Figueredo es…

Salió el top de musas mundialistas que hacen suspirar al rollo con su hermosura y la mediática Marly Figueredo contó quién es su favorita. Al toque ella respondió que es Gabi, del país azteca, pero tiró un dato curioso, “Me confunde la mexicana”. En charla con Crónica aclaró que es hermosa, pero sus rasgos orientales le descolocan un poco ndaje.

“Hay una que dice México. Pero tiene rasgos orientales. Por eso me sentí confundida. Últimamente observo bastante la belleza asiática. Piel, cabello, ojos, nariz, pelo. Y me gusta que llamen la atención por el porte, no por mostrar. Aparte de la paraguaya, porque soy muy patriota, la mexicana es mi favorita”, confesó su admiración la exmodelo paraguaya.

Exigente’i es Marly ra’e y por sobre todo fina, quien prefiere que laschi sean llamativas por el aura y no precisamente por pelar cuero para la vista del rollete.