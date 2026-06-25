¡A cazar canguros!

Hora de la definición. Paraguay nuevamente sale a la escena mundialista esta noche desde las 23:00 (hora paraguaya) para medir a la selección de Australia por la tercera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La Albirroja llega con el pecho inflado luego del triunfazo ante Turquía en su última presentación y ante los “socceroos” buscará dar el salto hacia los dieciseisavos de final del certamen.

Para asegurar su lugar en la siguiente ronda y no depender de nadie, al equipo del “Cazador de utopías imposibles” solo le sirve la victoria. Ganando, Paraguay se asegura el segundo lugar de la tabla y deja atrás a Australia. Con una derrota o un empate deberá esperar al final de la Fase de Grupos a ver cómo queda en la tabla general de terceros para saber si se mete o no como uno de los ocho mejores terceros. Con un empate igual las chances de seguir son muchas. Con una caída, hay que sacar la calculadora y prender una vela.

Pero, como dijeron en zona mixta Junior Alonso y Osmar Alderete, el objetivo es superar a los “canguros” y no depender de nadie para estar en la siguiente ronda del mundial.

Para ello, Gustavo Alfaro vuelve a meter mano en el equipo y se anuncian dos modificaciones. Maurício Magalhaes por el suspendido Miguel Almirón y Gabriel Ávalos está para ocupar el lugar de Isidro Pitta.

Paraguay vs Australia. Probables formaciones.

SI TODO SALE BIEN NOS ESPERA DALLAS

Ganándole a Australia esta noche la Albirroja terminará como segundo del Grupo D y esperará por la definición del Grupo G ya que el fixture marca que el que quede segundo en esa zona (por ahora es Irán, pero todo se define este sábado), será rival del segundo del grupo de Paraguay y se medirán el viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Si la Albirroja queda tercera el abanico de posibilidades es enorme.