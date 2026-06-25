A Popovic le gusta tirarse atrás y contragolpear hína

Fernando Romero, delantero de 26 pirulos, no seguirá en Trinidense y remarcó que chutará nuevamente en el exterior. El pelotero, con pasado en el fútbol de Australia, más precisamente en el Melbourne Victory, tiró algunos secretitos de cómo se desempeña el técnico rival y algunos jugadores que fueron kuri sus cuates, de cara al duelo de esta noche.

“Yo le conozco muy bien a él (Tony Popovic), es un técnico muy exigente que te pide poner 110% y eso se refleja en sus equipos, él es un técnico serio, como dije, muy exigente, le gusta mucho defender bien y salir de contra”, tiró de entrada sobre el estratega.

Upéi, agregó que “también fueron mis compañeros tres de los que hoy día están en la selección, como Paul Izzo (arquero suplente), Nishan Velupillay (extremo) y Jason Geria, un lateral muy rápido y de gran despliegue físico”, siguió.

En cuanto a su experiencia en el mundo pelotero de aquel país, explicó que “yo jugué 5 meses a préstamo en Australia. El fútbol ahí es muy físico, muy dinámico, eso lo está demostrando la selección en este mundial, creo que tiene un juego parecido al nuestro porque ambas selecciones no se caracterizan por la posesión sino por defender bien el arco y a partir de ahí salir de contragolpe”, explicó.

Acerca de las cuestiones a prevenir, he’i que “debemos tener cuidado en las transiciones porque tienen jugadores muy rápidos por afuera, creo que deberíamos tener mucho cuidado con eso”, mencionó.

Luego acotó que “en el juego aéreo estamos parejos porque ambos equipos vamos bien por arriba. Ambas selecciones proponen esa idea y va a ser un partido muy trabado, disputado y a la hora de los contragolpes hay que estar atentos”, expresó el futbolista.

“La selección no va a salir a

especular, va a salir a ganar”

Sobre cómo ve a la sele, tiró que “luego de lo que vimos en el último partido, es para ilusionarnos nuevamente, más por cómo se lo vio a los jugadores, dejando todo en la cancha, bien ordenaditos. Bueno, convertimos y supimos aguantar hasta el final”, declaró.

También acotó que “va a ser uno de los juegos más difíciles porque está en juego la clasificación, pero creo que la selección no va a salir a especular, va a salir a ganar. Tenemos con qué ganar ya que contamos con muy buenos jugadores. Se confía mucho en los jugadores que están allá representándonos, esperemos que se pueda sacar el resultado que todos queremos”.