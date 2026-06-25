Abuelita china fallece luego de que atropellaran su casa

Una tragedia ocurrió en la ciudad de San Lorenzo cuando un accidente entre un camión Scania y una camioneta Hilux acabó con ambos vehículos embistiendo contra una vivienda, la cual estaba ubicada en la intersección de las calles Saturio Ríos y 10 de agosto, terminando todo con el fallecimiento de una mujer de nacionalidad china de 71 años, la cual se encontraba dentro.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la mañana y la mujer que resultó en la víctima fatal del percance fue identificada como Su Mei Liu Fan. El establecimiento donde se encontraba, aparte de ser donde residía, también funcionaba como una pollería.

Los dos conductores involucrados resultaron ilesos y fueron demorados de inmediato, siendo identificados como Christian Daniel Aveiro de 44 años, y Óscar Wilfrido Villalba de 33, el cual se negó a ser sometido a la prueba de alcotest.