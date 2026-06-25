Aimetete ho’a teĩ Scania del Puente Nanawa

Un camión de gran porte de la marca Scania estuvo a prácticamente nada de caer al río Paraguay este pasado miércoles por la tarde, ya que colisionó contra la baranda de seguridad del Puente Nanawa en la ciudad de Concepción y fue a parar justo al borde del abismo.

El vehículo estaba yendo desde el Chaco hacia la mencionada ciudad de la Región Oriental cuando, por razones que aún no se han dilucidado, perdió el control e impactó contra la estructura de protección, quedando al límite del vacío. Afortunadamente, el conductor, un hombre de 35 años, resultó ileso.