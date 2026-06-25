Catástrofe en Venezuela por terremotos

Venezuela se encuentra pasando por una de las mayores tragedias naturales de toda su historia reciente, ya que dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 respectivamente azotaron el país derivando en una verdadera catástrofe humanitaria, ya que de momento las cifras hablan de 164 muertos y 971 heridos, algo que todavía se considera muy preliminar.

Más allá de esto, todavía existen numerosos desaparecidos y posibles atrapados entre los escombros, ya que los sismos terminaron provocando derrumbes sumamente importantes en numerosos edificios. La Guaira, la capital Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón son las localidades más afectadas.

El Aeropuerto de Maiquetía terminó suspendiendo sus operaciones por daños a su infraestructura, mientras que el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional, movilizando a las Fuerzas Armadas y activando toda la red sanitaria pública y privada. Así mismo, el país solicitó ayuda internacional para reforzar las tareas de búsqueda y rescate.

Los dos sismos ocurrieron con apenas segundos de diferencia, mientras las réplicas no dejan de presentarse, manteniendo alerta a todos los venezolanos.