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Catástrofe en Venezuela por terremotos

El país sufre de los peores sismos que le ha tocado experimentar en más de un siglo y medio.

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Sismos en Venezuela representan una gran tragedia humanitaria para el país.

Venezuela se encuentra pasando por una de las mayores tragedias naturales de toda su historia reciente, ya que dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 respectivamente azotaron el país derivando en una verdadera catástrofe humanitaria, ya que de momento las cifras hablan de 164 muertos y 971 heridos, algo que todavía se considera muy preliminar.

Más allá de esto, todavía existen numerosos desaparecidos y posibles atrapados entre los escombros, ya que los sismos terminaron provocando derrumbes sumamente importantes en numerosos edificios. La Guaira, la capital Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón son las localidades más afectadas.

El Aeropuerto de Maiquetía terminó suspendiendo sus operaciones por daños a su infraestructura, mientras que el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional, movilizando a las Fuerzas Armadas y activando toda la red sanitaria pública y privada. Así mismo, el país solicitó ayuda internacional para reforzar las tareas de búsqueda y rescate.

Los dos sismos ocurrieron con apenas segundos de diferencia, mientras las réplicas no dejan de presentarse, manteniendo alerta a todos los venezolanos.

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