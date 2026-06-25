Creadora de contenidos he’i que pelotero mundialista le tanteó

La creadora de contenidos Bell Ibarra publicó un video donde comentó que un pelotero de la Albirroja le tiene en su “mira” ndaje. “Quiero saber por qué siempre me persiguen los jugadores de fútbol y encima no soy ni botinera. Se gusta de mí ese de la Albirroja, ya que se pasa mirando mis historias en Instagram pero no les voy a decir quién, encima tiene novia y no se calma”, dijo Bell en su video.

Ndaje el pelotero contactó con ella por medio de un amigo. “Fue mediante un amigo de él que le banca para hablarme, es como el alcahuetero jajaja...siempre son así porque tienen miedo, me dijo que el futbolista siempre me controla por Instagram” he’í la chulinita a Crónica.

Hasta el momento solo hubo mensajes de textos. “Aún no quedamos en nada, solo bromeamos en llamadas y mensajes, pero ese ‘haku cherehe’ que me dijo anoche me sirvió como preentreno para el gym” tiró la mitakuña entre risas quien confirmó que no se hace ilusiones porque el pelotero tendría pareja.

Bell contó que va a ver qué pa le depara el futuro pero mientras tanto va a disfrutar del presente. “Veo lo que me depara el tiempo, pero mientras tanto voy a disfrutar de lo que acontezca más adelante y vuelvo a recalcar, no voy a dar nombres, detalles, solo disfrutando de lo que trae cada día. Pero lo único que diré es que es una persona muy hermosa y tierna, el resto me lo guardo para mí”.

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