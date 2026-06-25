¡Final feliz! Canela se quedará con Diana Camarasa

En el transcurso de esta mañana se firmará oficialmente la entrega de la tenencia de la perrita “Canela”, gravemente herida en la mandíbula por culpa de un artefacto pirotécnico, a la rescatista Diana Camarasa, la cual se encargó de costear los gastos del tratamiento. La dueña original finalmente decidió que lo mejor era cederla.

En estos días se había hasta convocado a una manifestación animalera frente al Palacio de Justicia de Luque para que Canelita se quede con la rescatista, pero ante esta decisión de último momento la misma ha quedado descartada.

En pasadas semanas se había desatado una fuerte polémica debido a que una jueza había ordenado que la perrita volviera con sus antiguos dueños, con Diana Camarasa oponiéndose y señalando que estos no se habían encargado realmente de ella luego de haber sufrido el accidente que la dejó prácticamente sin mandíbula.