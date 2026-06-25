La manotearon su termo en la vereda del telo

A un guardia de seguridad del motel Nefertiti de San Lorenzo, identificado como Luis Vera, le habrían robado su termito Stanley blanco, el cual en un momento de descuido dejó en cerca de la calle cuando fue a abrirle el portón a un cliente.

A través de redes sociales, una internauta publicó las fotos del objeto y escribió “llevaron la jarra y guampa de un muchacho que trabaja en el motel Nefertiti de San Lorenzo. Él solo se fue a abrirle a un cliente el portón (estaba en la vereda de la entrada) y en ese segundo vinieron esas personas en moto a llevar de él. Por favor si pueden devolverle”.