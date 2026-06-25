Atendé cómo le cantaron los paraguayos a este australiano

A través de redes sociales se hizo viral un video en el cual, a horas del encuentro entre la Albirroja y Australia en San Francisco, clave para nuestra selección que intentará avanzar en el Mundial, unos hinchas paraguayos levantan a uno australiano, el cual parecía estar totalmente solo, cantándole que le van a “comer”.

Aunque el “canguro” en un principio les sacó el dedo del medio, en todo momento no dejó de reír ni puso mucha resistencia. En los comentarios, rápidamente los perros comenzaron a decir “el australiano no entendía nada pero festejaba con ellos”, “no le desagrada la idea, les diré”, “canguro vs carpincho”, etc.