Lo dieron por muerto, pero “volvió” pensando en sus hijos

La pandemia cambió la vida de millones de personas y Laureano, conocido en el ambiente musical como Dr. Retro, no fue la excepción. Con los escenarios apagados y sin posibilidades de trabajar como músico, tuvo que reinventarse para llevar el sustento a su hogar. Así fue como comenzó a hacer de delivery, sin imaginar que una de esas jornadas marcaría para siempre su vida.

El 15 de junio de 2020, cerca de las 20:00, una noche fría como pocas, sufrió un terrible accidente que estuvo a punto de costarle la vida.

“Me quedé en un semáforo frente a la Expo, recuerdo que hacía un frío impresionante. De repente, un colectivo de la Línea 23 me pasó encima, dejándome tirado a mi suerte”, recordó Laureano. Las consecuencias fueron terribles. “Tuve nueve costillas rotas, el omóplato roto, una hemorragia torácica y lo que realmente casi me llevó a la otra dimensión fue una contusión pulmonar”, empezó contando a Crónica.

El músico aseguró que llegó al Hospital de Traumas en estado crítico porque “prácticamente estaba muerto. Tenía unos dolores terribles. Yo seguía consciente y en el trayecto con cada bache que pasábamos era como si me volvieran a pasar encima”.Ni bien llegaron al nosocomio, “me recibieron unos médicos residentes. Ellos evitaron que tuviera un paro cardiorrespiratorio. Me hicieron un corte para drenar el pulmón. Cuando empezó el drenaje empecé a respirar de nuevo, fue como volver a nacer para mí. Dentro mío, lo único que pensé en ese momento fue en que iba a volver a ver a mis hijos”.En medio de la lucha por sobrevivir hubo una frase que jamás olvidará: “entre tantos procedimientos escuché a un médico decir: ‘no pasa de esta noche’. Escuchar eso me hizo no rendirme y luché con lo que me quedaba de fuerzas para pedirle a Dios que me diera otra oportunidad”.

LA EMPRESA NO SE HIZO CARGO HE’I

La recuperación fue larga y dolorosa. “Pasé por muchísimas cirugías y luego empezó el proceso de recuperación, que duró tres años”.A pesar de las secuelas, Laureano decidió seguir adelante y reconstruir su vida paso a paso. “Tiempo después volví a hacer mi vida casi normal, ya que me quedé con muchas secuelas, pero seguí luchando. Trabajé de guardia de seguridad y empecé a hacer muchas cosas que no requerían fuerza”, contó. Hoy, seis años después de aquel accidente que casi le arrebata la vida, vuelve a sonreír gracias a la música, su gran pasión. “Hoy día volví a la música. De a poco voy recuperando mi clientela. Tengo contratos esporádicos, pero lo bueno es que volví a valerme por mí mismo”.

Sin embargo, la batalla aún no terminó. “Lastimosamente la empresa no se hizo cargo de mis gastos y ya pasaron seis años. Todavía necesito varias cirugías”, contó.