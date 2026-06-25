Miss Universo Paraguay 2025 va a rendir homenaje a la Albirroja

La Miss Universo Paraguay 2025, Yani Gómez, está en yanquilandia apoyando a full a la querida Albirroja en su participación en el Mundial 2026, luego de 16 largos años de ausencia. Yani llamó la atención luciendo una blusita con los colores rojo, blanco y azul confeccionado en ñandutí, al igual que una feroz bandera.

-¿Seguís por Estados Unidos para alentar a la Albirroja?

-Claro que sigo por acá para seguir alentando a la Albirroja y acompañar este momento tan especial que estamos viviendo como país, como paraguayos, esto es un motivo de orgullo para todos nosotros.

-¿Vas a estar en la cancha en el partido contra Australia?-Sí, voy a estar presente en las gradas del estadio apoyando a Paraguay una vez más, como en los otros encuentros.

-¿Qué te pareció el desempeño de la Albirroja hasta el momento? -Muy bien, nos hicieron vibrar de nuevo, devolvieron la ilusión a toda la nación y tenemos que seguir confiando en que vamos a continuar avanzando y clasificando.

-¿Vas a tener un outfit especial para asistir al estadio?-Siiii... luego de muchos años, Paraguay volverá a utilizar la camiseta oficial en una cita tan importante, y me encantaría rendirle un homenaje a través de mi outfit, celebrando nuestra identidad y nuestros colores.-

Llamó mucho la atención tu outfit del primer partido. ¿Qué te dijo la gente al respecto?

-La reacción fue increíble, a la gente le encantó porque era un diseño inspirado en el ñandutí, una de las expresiones artesanales más representativas de nuestra cultura. Quise llevar un pedacito de Paraguay conmigo, mostrando al mundo la belleza, el talento y la tradición de nuestras artesanas. Fue muy emocionante ver cómo tantas personas reconocieron y valoraron ese homenaje a nuestras raíces.

Cabe destacar que la presencia de la Miss Universo Paraguay 2025 no pasó desapercibida en las gradas, ya que su baile en las graderías fue bastante aplaudido por los aficionados presentes en el estadio.

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