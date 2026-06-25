“Musas” opurahéi el Himno a capela e inspiran a la Albirroja

En vísperas de un compromiso clave de la Albirroja en el Mundial ante Australia, la recién estrenada interpretación del Himno Nacional Paraguayo por parte de “Musas” despertó numerosas emociones en los hinchas de la Selección, ya que esta no cuenta con instrumentos ni efectos especiales, solo cinco voces que, con precisión, sensibilidad y profundo amor por el Paraguay, logran recrear la fuerza de toda una orquesta.

El grupo está conformado por las hermanas y primas María Sofía Gómez González (19), María del Carmen Gómez González (21), María Alicia Gómez González (25), María Paz Cubells Gómez (21) y Fátima Bianca Milagros Cubells Gómez (18), quienes contaron a Crónica que crecieron en una familia donde la música forma parte de la vida cotidiana, participando desde muy pequeñas en coros, ensambles vocales y actividades artísticas que hoy se reflejan en una propuesta capaz de emocionar desde la sencillez y el talento.

María Paz Cubells explica que el núcleo familiar de las chicas siempre estuvo bastante influenciado por diversos tipos de géneros musicales como el folklore latinoamericano, la música clásica, el pop, entre otros. Cabe señalar que esta versión del Himno Nacional está basada en el arreglo para coro y orquesta realizado por el maestro Remberto Giménez, sin embargo, la adaptación al formato vocal fue obra de las propias integrantes Alicia María Lourdes Gómez González y María Paz Cubells Gómez.

Alicia nos cuenta que esta labor representó un proceso de mucho trabajo y dedicación, ya que hubo ensayos y adaptaciones del arreglo para luego proceder con la grabación y producción audiovisual del vídeo que está subido a YouTube. “Cuidamos cada detalle para presentar una versión de la que pudiéramos sentirnos orgullosas”, señaló.

Ante la unión nacional que genera la Albirroja, Fátima afirma que la música también tiene esa capacidad, diciendo que es uno de los lenguajes más universales que existen. “Tiene la capacidad de emocionar, de unir y de hacernos sentir parte de algo más grande. Hoy vemos cómo la Albirroja despierta ilusión en todo el país, y nuestro deseo es que esta interpretación también acompañe ese sentimiento y nos recuerde que por encima de todo, somos un solo Paraguay”, explicó.

Carmen relata que aunque son oriundas de San Juan Bautista, Misiones, llevan viviendo en Asunción hace ya unos tres años, mientras que Sofía afirmó que tiene mucha fe en la Selección para esta noche. “Creo que todo el país está viviendo este momento con muchísima ilusión y confío en que la Albirroja va a dejar todo en la cancha. Más allá del resultado, estamos seguros de que van a representar al Paraguay con mucho corazón”, manifestó, terminando por supuesto con un “¡Vamos Paraguay!”.