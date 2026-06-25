Salió de la cárcel ha oike jey porque tiene otra orden de captura

Un joven que acababa de salir de la Penitenciaría Regional de Concepción terminó siendo nuevamente detenido debido a que se comprobó, luego de revisarse su historial, que tenía una orden de captura pendiente por un caso de supuesto robo agravado. La nueva detención tuvo lugar en la tarde de ayer a las 18:00.

El joven se trata de William Ysasi Aquino, quien luego de ser liberado de la cárcel fue llevado a la Dirección de Policía de Concepción para las verificaciones de rigor, descubriéndose allí que contaba con una orden de arresto aún sin ejecutar y que todavía estaba vigente.

El hombre quedó retenido en la misma dependencia a disposición de las autoridades.