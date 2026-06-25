Actualidad

Salió de la cárcel ha oike jey porque tiene otra orden de captura

Joven que acababa de recuperar su libertad en Concepción fue detenido nuevamente casi de inmediato.

Agregar Crónica en
Joven que acababa de ser liberado volvió a ser detenido.

Un joven que acababa de salir de la Penitenciaría Regional de Concepción terminó siendo nuevamente detenido debido a que se comprobó, luego de revisarse su historial, que tenía una orden de captura pendiente por un caso de supuesto robo agravado. La nueva detención tuvo lugar en la tarde de ayer a las 18:00.

El joven se trata de William Ysasi Aquino, quien luego de ser liberado de la cárcel fue llevado a la Dirección de Policía de Concepción para las verificaciones de rigor, descubriéndose allí que contaba con una orden de arresto aún sin ejecutar y que todavía estaba vigente.

El hombre quedó retenido en la misma dependencia a disposición de las autoridades.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias