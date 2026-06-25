Paraguayo en EE.UU. he’i: “A través del fútbol conocí el amor”

Martín Coronel fue un futbolista paraguayo que pasó por las inferiores de los grandes del fútbol paraguayo, Olimpia y Cerro Porteño. Luego fue a probar suerte a España y Estados Unidos, en donde, finalmente, se asentó para seguir la facultad. Irónicamente, en la casa de estudio encontró al amor de su vida que, además de estudiar, ¡jugaba fútbol!

Actualmente vive en Sylvania, Ohio, y contó en charla con Crónica que sus orígenes en el fútbol “fue en la escuela de fútbol de Sport Colombia. Tuve buenas actuaciones allí y me vieron los de Olimpia y me llevaron. Hice toda la escuela de fútbol ahí y también me convocaban a la selección de esa categoría”.

Tras vestir la Franja, pasó al rival de toda la vida. “Cuando ya estaba para empezar las inferiores fui a Cerro Porteño, a través de unos contactos de mi mamá. Hice las pruebas y me quedé, jugaba de volante por la derecha. Allí estuve desde los 14 a los 16 años, mi DT era Gustavo Florentín. Llegué a jugar con Santiago Arzamendia, Josué Colmán y Francisco ‘Gato’ García”.

Tras esta etapa tocó ir a tierras europeas. “En el 2015 decidimos dar el salto e ir a probar suerte a España, pero en ese año la FIFA prohibió que los clubes contraten a jugadores menores de edad sin contrato. Yo me fui con mi agente, no con un club en específico”, comentó.

Debido a esa situación le tocó deambular por clubes de ligas menores sin ningún resultado positivo, para luego volver al país, en donde Diego Gavilán, que fue su DT en el Ciclón, lo llevó a Sol a jugar en la reserva. Finalmente no pudo llegar a Primera y con 22 años decidió abrirse a otros caminos.

Junto a su mamá Cintya Andino, en su graduación.

Los estudios y el amor

“Fui a EE.UU. y, a través de una beca para el fútbol, ingresé a la universidad de Lourdes a estudiar Administración de Empresas. Con eso me gradué en mayo de este año. Fueron 4 años de carrera y ahí en la universidad conocí al amor de mi vida, la que será mi futura esposa. Justamente un día antes de mi graduación nos comprometimos. Ella es americana y se llama Zoey Trout”, dijo muy enamorado.

Los estudios y el fútbol unieron sus caminos y próximamente ya serán marido y mujer. “Desde noviembre del 2022 que estamos juntos. En agosto de ese año le conocí. Ella tiene 22 años y yo 28, nos comprometimos el 8 de mayo de este año. Ella es de Chicago. Nos conocimos haciendo coutching a los niños, teníamos muchas cosas en común, en especial el fútbol”, destacó.

Agregó que “los 4 años de carrera jugamos fútbol en el equipo de la universidad, ella estaba en la carrera de Educación y yo en Business. Le conté toda mi historia como futbolista y eso también le interesó. Le conocí a sus padres en un partido de fútbol de ella. En noviembre de este año cumplimos 4 años de relación”.

Jugó en Olimpia y Cerro Porteño, en las inferiores.

Consiguió un laburo en una empresa grande

Apenas culminada la carrera ya se postuló a algunas empresas en EE.UU. “Me acaban de confirmar para la empresa grande de pintura, Sherwin Williams. Tienen 120 sucursales en todo el mundo. Apliqué para ventas y atención al cliente porque necesitaban alguien bilingüe. Y le saqué el jugo a esta herramienta que tengo de hablar 2 idiomas”, comentó.

“También apliqué para el programa de manager para la misma empresa, que sería ser jefe de una de las sucursales. Tuve las entrevistas también y me contrataron. Voy a empezar en estos días y para manager en noviembre próximo”.