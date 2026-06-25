“Que puedan hacer historia”

Para el “cazador de utopías” no hay tu tía. Gustavo Alfaro avisó este jueves en la previa al duelo ante Australia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial que irá con todo por la clasificación a la siguiente ronda como el segundo de la zona.

Para el entrenador albirrojo, el sueño de quedar en la historia como el primer DT que gane dos partidos en una Copa del Mundo con Paraguay es algo que lo motiva.

“Yo quisiera que Paraguay esté en dieciseisavos de final. Y ojalá estos chicos, que ya hicieron historia, también puedan ser el primer equipo de Paraguay que ganó dos partidos en un Mundial. Si nosotros le ganamos a Australia, estaríamos logrando algo único. Para nosotros es un desafío. Nosotros queríamos llegar con chances al último partido”, tiró de entrada.

Así también, aseguró que el grupo toma este encuentro como una final. “Es un partido de instancias límites. Nos jugamos la instancia de pasar a la siguiente fase. Es una final. No existe el mañana, el partido es hoy, se lo dije a los jugadores. Así lo tenemos que vivir, trabajar y así lo tenemos que buscar. Así lo trabajamos, lo elaboramos y planificamos. Desde el equipo que pongamos al inicio hasta el equipo que termine”, agregó.

Alfaro no confirmó onceno, pero comentó que lo armó pensando en la cualidad física que tiene el rival. Así también, pidió paciencia. “Elegí los delanteros por el perfil de defensores que vamos a enfrentar. Tendremos que ser inteligentes para tratar de sacarlos de su zona de confort, y cuando tengamos la oportunidad, ser contundentes”, sostuvo.

SER INTELIGENTES Y SER CONTUNDENTES

Andrés Cubas también pasó por los micrófonos en la previa al duelo con Australia y dijo que la clave está en no perdonar cuando tengan chances. “Tenemos que ser inteligentes, tratar de quebrarlos a ellos, sacarlos de su zona de confort, aprovechar los espacios y cuando tengamos la posibilidad ser contundentes. Tratar de tener un buen manejo de pelota y de ahí empezar a crecer y explotar las situaciones que tengamos para ganar en confianza”, tiró el volante.