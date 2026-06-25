¡Se quedó sin mbeju!, la peladita de la cuerona en la cocina

Seini Kim entró a la cocina para preparar el tradicional mbeju paraguayo. La cuerona de la radio no tuvo mucho éxito con el arte culinario. Todo venía perfecto, la masa estaba lista, la paila calentita, en las imágenes se ve la pintaza. Venía de diez. El problema estuvo en el momento de hacer mbojere el manjar de la mesa nacional que es muy consumido en tiempos de San Juan. Un cocidito con un mbejucito en este fresquete y olvidate señooraaaa.

“La cocina es mi pasión. Me dijo sorprendeme…”, he´i la morenaza. en su posteo en el perfil del Instagram. Lo cierto es que probó su destreza de malabarista y todo mal porque en lugar de comer un delicioso mbeju, derramó todito el almidón en la cocina.

Sus seguidores al toque voi empezaron con la cañeada. Entre ellas saltó su compañera Nathu González con un pícaro, subliminal y particular, “ahiii estáaaa”. La cuerona le respondió, “en mi defensa nunca hice mbdeju. En la segunda uya salió”, he´i. Pero lo que Seini no sabe es que si no hay vídeo, no hay seguuundaaa.