¡Todo vale! Comenzó el ritual para que Paraguay gane esta noche

Todo vale en el mundial y mucho más si es para que Paraguay consiga ganar esta noche. Y eso lo sabe una joven llamada Cami Arriola, quien congeló las figuritas de Turquía y piensa hacer lo mismo con las de Australia.
“Todos congelados los muchachos de Turquía en mi casa” habría escrito la joven la semana pasada mostrando la foto de las figuritas bien ubicadas en la congeladora. Y para este partido la muchachada le pide que por favor haga lo mismo.
Cami ya mostró que consiguió algunas figuritas de los australianos y que de a poco iban sumando de más jugadores, comentando que nuevamente serán congelados, de manera a que no puedan hacer nada contra Paraguay.
Según los entendidos, este ritual casero se hacer para que ndaje el hielo actúe como un escudo que sella y paraliza las energías negativas de un individuo o equipo, buscando alejar su influencia o detener actitudes que perjudican a quien realiza el acto. Entendea.