¡Todo vale! Comenzó el ritual para que Paraguay gane esta noche

Todo vale en el mundial y mucho más si es para que Paraguay consiga ganar esta noche. Y eso lo sabe una joven llamada Cami Arriola, quien congeló las figuritas de Turquía y piensa hacer lo mismo con las de Australia.

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“Todos congelados los muchachos de Turquía en mi casa” habría escrito la joven la semana pasada mostrando la foto de las figuritas bien ubicadas en la congeladora. Y para este partido la muchachada le pide que por favor haga lo mismo.

Cami ya mostró que consiguió algunas figuritas de los australianos y que de a poco iban sumando de más jugadores, comentando que nuevamente serán congelados, de manera a que no puedan hacer nada contra Paraguay.

Según los entendidos, este ritual casero se hacer para que ndaje el hielo actúe como un escudo que sella y paraliza las energías negativas de un individuo o equipo, buscando alejar su influencia o detener actitudes que perjudican a quien realiza el acto. Entendea.