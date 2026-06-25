“Usted no aprende ¿verdad?” Curepa presenta su polémico “mbeju albiceleste”

Nuevamente la gastronomía paraguaya es fruto de polémica con los hermanos argentinos, ya que a través de su cuenta de Instagram, el cocinero Santi Repetto presentó una versión del más que tradicional mbeju con la bandera argentina, ignorando y no mencionando el más que obvio origen guaraní de dicho plato.

El post del influencer incluía el texto: “Mbeju celeste y blanco con el sol en el medio, para ver el partido con unos mates”. Los internautas compatriotas desde luego no tardaron en saltar encima de él en los comentarios, recordando que el plato es uno de los más típicos de nuestro país.

Además de esto, curiosamente unas semana antes de esto, la chef paraguaya Gia Alfieri había presentado su “mbeju albirrojo”, con uno de los usuarios paraguayos de hecho dejándole a Santi Repetto un comentario que decía: “Vi una versión muy similar en una cuenta paraguaya hace una semana. ¡Qué bueno sería mencionar a la creadora que te inspiró!”

No es la primera vez que en Argentina presentan un plato tradicionalmente paraguayo haciéndose los ñembotavy con su origen, por lo que podríamos decir que esta sería, como quien dice, una mancha más al tigre.