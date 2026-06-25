[VÍDEO] ¡Encare, crack, encare! Limpiavidrios intenta levantar a motociclista

Una motociclista, de nombre Magaly Brizuela, que se detuvo en un semáforo de la Ruta PY02 en Capiatá, justo a la altura del desvío hacia Areguá, llamó poderosamente la atención de un limpiavidrios que se encontraba en esa intersección, quien pese a notar que la estaba filmando decidió animarse a intentar encarar a la conductora quien no dejó de reírse en todo momento.

Luego de unos minutos siendo filmado por la motociclista, en un momento directamente decidió preguntarle “¿tenés novio?”. Cuando esta respondió de manera afirmativa, rápidamente el casanova le pidió por favor: “no vayas que a mostrarle mi vídeo”.