[VÍDEO] Toro Kandil y Kamba se moquetearon en pleno San Juan

En medio de la alegría y la euforia de la tradicional fiesta de San Juan, la cual se celebra durante esta época en todo el país, en una edición reciente realizada en el bañado, los icónicos personajes del Toro Kandil y del Kamba terminaron trenzándose a golpes debido a un evidente desacuerdo entre ambos.

El moquete resultó de hecho bastante peligroso tanto para los involucrados como para los demás presentes en el público, ya que había fuego de por medio. En un momento determinado de hecho, varios espectadores terminaron sumándose al encontronazo, generando una auténtica batalla campal.