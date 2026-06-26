Apenami Vegetti con su lapa de vacas en Grecia

A través de la cuenta de su señora, Joselina Bonetti, se vio al goleador argentino de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, vacacionando en la exclusiva isla griega de Mykonos junto a ella, sus hijos y demás allegados. En las fotos se ve a un “pirata” muy cariñoso con su lapa, a la cual incluso le dejó un comentario con corazoncitos que rezaba “mi vida entera”.

La ex estrella del Vasco Da Gama brasileño se ganó el corazón de la muchachada azulgrana gracias a su gran rendimiento y eficacia en las redes en los últimos tiempos, luego de tener un inicio de temporada algo complicado, ya que para lo que valía como delantero, no conseguía convertir.

No obstante, luego de la llegada de Hollan al banco del Ciclón, Vegetti encontró su mejor versión en Barrio Obrero, siendo vital en los últimos partidos de Copa Libertadores, llevando a Cerro no solo a terminar como primero de su grupo, sino también a incluso vencer al poderoso Palmeiras en Sao Paulo.