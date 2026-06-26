Campitos, sobre los asiáticos: “Son muy finos, les falta roce”

Jorge Luis Campos, conocido popularmente en el ámbito deportivo como “Campitos”, exfutbolista y seleccionado nacional y con pasado en el fútbol de Asia, más precisamente en el Beijing Guoan, de China, analizó el crecimiento de aquel continente y las actuaciones que vienen realizando en el mundial.

Señaló que cree “que en Asia el fútbol más fuerte es el coreano, después viene Japón y luego China, ya que no es tan habitual que juegue los mundiales, pero sí que Corea del Sur es uno de los más fuertes, tienen buenísimos jugadores que juegan en las grandes ligas”, remarcó primeramente en charla con Crónica.

Luego agregó que “ellos trabajan mucho en el tema de la velocidad, ese es su fuerte, dinámico, igual que en todo ese continente, donde se caracterizan por tener futbolistas que son veloces, pero le falta todavía ese roce que tienen las demás selecciones, ese plantarse, pero después son muy capaces, son muy finos, pero les falta roce como dije, empezaron bien, luego se fueron quedando en el mundial”, agregó sobre selecciones como Qatar, Uzbekistán, Jordania, Arabia Saudita, ya que el déficit estaría hína en ser un poco más agresivo en los encuentros de esta envergadura.

Upéi añadió que “el fútbol asiático evolucionó muchísimo desde que yo estuve por ahí, pero sin dudas, el que lleva la delantera a nivel futbolístico es Corea del Sur”, declaró.

Su estadía en China

“A mí, la verdad, que no me costó la adaptación, ni el cambio de los horarios, tampoco la comida, porque íbamos a un hotel 5 estrellas que tenía el club y ahí podías comer menú sudamericano, entonces tranquilo, ya que en el primer año que fui ya pude salir campeón”, le bajó, para luego acotar que “es una cultura muy diferente, otro mundo, yo recorrí mucho cuando estuve ahí, fui a ver la gran muralla, todos los paseos, la verdad que muy lindo todo”, mencionó.

Torneo local en China

“El torneo local ahí es muy competitivo, se juega a estadio lleno en todos los partidos, se juega bien y fue una gran experiencia la verdad, no se me complicó para nada”, explicó avei.