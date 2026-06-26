Carmiña sigue con denuncia encima por racismo

Un programa argentino llamado “La Linterna” informó esta semana que la denuncia en contra de Carmiña Masi por racismo y discriminación, en contra de su ex compañera de Gran Hermano, la congoleña Mavinga, continúa su curso. Aparentemente esta última se habría olvidado de desestimarla.

La denuncia original fue presentada por el marido de la participante africana, esto a raíz de los dichos de la mediática paraguaya acerca de su esposa durante una emisión de Gran Hermano. Aparentemente Mavinga estaría muy mal, ya que la han citado a declarar y ella creía que la causa ya se había desestimado.

Carmiña Masi llegó a ser expulsada de la casa del show en su momento por sus polémicos dichos sobre su compañera, pidiendo disculpas numerosas veces e incluso consiguiendo el perdón de Mavinga, la cual llegó a decir que su relación era la mejor y que lo ocurrido en primera instancia ya quedó en el pasado.