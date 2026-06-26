Choque fatal en Brasil involucró a un semirremolque con chapa paraguaya

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este pasado jueves sobre en la comunidad de São Pedro, municipio de Capanema, estado de Paraná, en Brasil. El siniestro involucró a un camión frigorífico brasileño y a un semirremolque con chapa paraguaya, el cual iba cargado de maíz.

El fuerte impacto frontal provocó el fallecimiento de ambos conductores, pero hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de las víctimas. Las causas del accidente ya se encuentran bajo investigación de las autoridades correspondientes.