En la espera, pero para nada dulce

Estaba escrito que iba a ser un partido difícil. Y a diferencia de los primeros dos juegos, en este caso el drama no estaba en enfrentar a un equipo que podía hacer daño, sino a uno de muy similares características. El juego era entre dos equipos cuyas virtudes no eran precisamente de buen fútbol.

Y el planteamiento inicial de Alfaro, con una linea de 5 atrás, regaló toda la primera etapa al rival, que tampoco supo sacar ventajas por la tremenda falencia ofensiva. Los primeros 45’, si bien Australia tuvo la posesión, no generó riesgo al arco de Gill, mientras que Paraguay ni siquiera tuvo un remate al arco adversario.

En el complemento, el ingreso de Maurício por Maidana cambió el panorama para la Albirroja. Asumió el protagonismo y empezó a arrimar peligro al arco rival. Australia, conformado por el empate porque le dejaba segundo, se limitó a arrugarse atrás y cuidar el empate.

El Cazador, por más que quemó todos su cartuchos del banco, no logró encaminar al equipo hacia victoria. Y así llegó el juego hasta el final, el 0 a 0 resultó inalterable y el festejo no fue Albirrojo, porque queda con la dulce espera.