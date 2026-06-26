Kuña katu oñoinupã hikuái después del partido

A través de las redes sociales se viralizó un vídeo en el que se ve a una serie de mujeres protagonizando una pelea, aparentemente en la ciudad de Concepción, luego del juego de Paraguay por el Mundial. Las autoridades se encuentran analizando las imágenes para poder identificar a las involucradas.

Cabe señalar que de momento no se ha presentado ninguna denuncia formal, por lo que la Policía se enteró de lo ocurrido meramente a través de las redes. El hecho se habría registrado particularmente sobre la calle Presidente Franco.

El hecho de no haberse presentado una denuncia es importante, ya que al tratarse de un posible caso de lesión se necesita que alguien recurra a reportar lo ocurrido. Se maneja que una de las mujeres que aparece en las imágenes se manifestó en sus redes, por lo que la Policía se encuentra siguiendo dicha pista.