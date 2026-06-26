La euforia del fútbol reunió a perrita con su gente

En medio del éxtasis de la celebración de los mexicanos por la victoria de su selección sobre la República Checa en la Copa del Mundo, las imágenes de los festejos terminaron siendo la clave para reunir a una familia con su mascota desaparecida desde hacía ya varios días.

En las imágenes en cuestión se ve a la perrita siendo llevada por un aficionado que festeja el triunfo del tri sobre los checos. El vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales y miles de personas compartieron el clip.

Gracias a la difusión, el pietaje llegó hasta los dueños quienes lograron reconocer a su mascota y obtener información sobre el lugar donde se encontraba, lo que permitió reencontrarse con ella tras semanas de incertidumbre.