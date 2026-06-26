Farándula

Laurys Dyva despilfarró voi facha en las gradas

La musa del Mundial opiró pinta en el estadio mundialista donde Paraguay chuta para asar a la siguiente fase de la mayor fiesta peloteril.

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| Por Gustavo Martinez
Alta facha. Laurys Dyva fue con un conjuntito mbarete para alentar a la albirro.

Mostrando el ombliguito, pero con un conjuntito purete y botas, Laurys Dyva deslumbró al mundo peloteril que llego hasta el San Francisco Bay Area Stadium. Ndaipori preocupación, la cuerona había anunciado en sus redes sociales que no podría trabajar para sus marcas mientras estaba en la Copa del Mundo. Ella aprovecha las medidas y disfruta chill todas las citas peloteras de los albirrojos.

Para ella hoy es vencer o morir, Paraguay tiene que sumar los tres puntos para entrar directo a una de las etapas donde empieza a ser decisiva el campeonato mundial pelotero.

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